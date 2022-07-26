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    İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç: Tesettür dini emir değil

    Kadınların dekolte ya da tesettürlü giysilerle dolaşmalarını eşit düzeyde hak ve tercih olarak gördüğünü söyleyen İlahiyatçı Cemil Kılıç, “Tesettür dini emir değil, rahat bırakın kadınları” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2022 - 10:52
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 11:13
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    İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç: Tesettür dini emir değil

    Kadınların giyimi-kuşamı son dönemlerin en moda tartışma konusu…

    Kadın-erkek eşitliği ile başlayan mesele, dekolte ya da tesettüre kadar gidebiliyor.

    Farklı fikirler savunulurken, dikkat çeken bir yaklaşım da İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç’tan geldi.

    “Tesettürün dini bir emir olmadığını biliyorum”

    “Ben bir ilahiyatçı olarak hanımların dekolte ya da tesettürlü giysilerle dolaşmalarını eşit düzeyde hak ve tercih olarak görüyorum.” diyen Kılıç, tesettürün dini bir emir olmadığını söyledi.

    Kılıç, “Tesettürün dini bir emir olmadığını da çok net olarak biliyorum. Rahat bırakın kadınları... Dinde örtünme ile ilgili bir buyruk yok, öğüt (tavsiye) var. Buyruk olsaydı yapılmadığında cezası da olurdu. Tesettüre uymamanın hiçbir ayette cezası yok.” dedi.

    “Yeni kadın cinayetlerine zemin hazırlamak değil midir?”

    Bunun ahlakla değil, sosyal statü ile ilgili bir durum olduğunu dile getiren Kılıç, “Hele başı örtme diye bir tavsiye de yok. Zira baş zaten örtülüyordu o toplumda. Yakayı örtme tavsiyesi var. Bir zamanlar, başörtüsüne özgürlük diye bağıranlardan kimilerinin şimdi tesettürsüz genç kızları ve hanımları hedef göstermesi, aşağılaması yeni kadın cinayetlerine zemin hazırlamak değil midir?

    İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç: Tesettür dini emir değil #1

    “Türk milleti, Yunus Emre gibi sevgi vaizleri görmek istiyor”

    Aynı çevrelerin kadınların çalışmasına karşı çıkmaları da bir ibretlik mesele... Bu toplum ağızlarından sürekli nefret sözcükleri, cehennem tehditleri, kadın bedeni üzerine iğrenç benzetmeler dökülen vaizleri hak etmiyor. Müslüman Türk milleti, Yunus Emre gibi sevgi vaizleri görmek istiyor.” ifadelerini kullandı.


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