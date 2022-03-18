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    İlber Ortaylı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı

    Prof. Dr. İlber Ortaylı, 18 Mart Çanakkale Savaşı ile ilgili katıldığı bir canlı yayında Mehmet Akif Ersoy'un dizelerinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 13:13
    • Güncelleme : 18.03.2022 - 13:17
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    İlber Ortaylı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı

    Türk tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı münasebeti ile NTV’de Ahmet Yeşiltepe’nin konuğu oldu.

    Türkleri, dışardan anlamanın zor olduğunu belirten Ortaylı, Çanakkale Zaferi’nin önemine değinerek, ”bazen içerden, bazen dışardan bakmak lazım bu coğrafya değişiktir.” dedi.

    ÇANAKKALE VE MEHMET AKİF ERSOY, İLBER HOCA'YI DUYGULANDIRDI

    Bazı kesimlerin öne sürdüğü gibi Alman komutanların değil, tamamı ile Türk komutanların savaştığını dile getiren ünlü tarihçi, Çanakkale Savaşı’nın önemine değindi.

    Ortaylı daha sonra Mehmet Akif Ersoy'dan ve onun dizelerinden bahsetti.

    Ünlü tarihçi bu anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

    İlber Ortaylı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı ViDEO

    İlber Ortaylı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı #1

    İlber Ortaylı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı #2

    İlber Ortaylı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı #3


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