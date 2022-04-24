23 Nisan'ı kutlama amacıyla bir paylaşım yapan tarihçi İlber Ortaylı, 'Andımız'ın neden kaldırıldığına anlam veremediğini söyledi.

Türk tarihçi İlber Ortaylı, geçtiğimiz gün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaştı.

İlber Ortaylı, videosunda 2013 yılında okunma uygulamasına son verilen 'Andımız'ı gündeme getirdi.

Sözlerine 23 Nisan'ın önemini anlatarak başlayan Ortaylı ilerleyen dakikalarda ise 'Andımız' kararına tepkisini dile getirdi.

"Cumhuriyet boyunca çok büyük işler becerildi"

Ortaylı, şu ifadelere yer verdi:

"Atatürk'ün Meclis'i kurduğu yani modern Türkiye'nin devlet ve hükümet teşkilatının temellerini attığı, ilk oturumun yapıldığı gündür. O yüzden bunu çok şuurlu olarak çocuklara hediye etti. Bütün Cumhuriyet boyunca hem tıp alanında hem eğitim alanında çocuklar için çok şeyler yaptık, büyük başarılar sağladık, yeni nesillerin iyi yetişmeleri için çok büyük işler becerildi. İyi öğretmenler yetiştirildi, köy okullarına inildi. Ama aynı dönemde de maalesef devamlılık isteyen bu hizmetlerin hepsinde bir kalite ve bir hedef değişikliği görüldü.

İlber Ortaylı'dan 'Andımız' çıkışı ViDEO



"MEB, bugün 20-30'lu yılların durumunda değil"

Bugün Türk Milli Eğitim Bakanlığı hiç de 1920'lerin 30'ların 40'ların durumunda değil. Bu sırf bugünkü idarenin kusuru da değil. Çok uzun bir zamandır bazı şeyler yerine getirilemiyor.

"Çocukların hayata atılmasında başarı sağlayamıyoruz"

60-70'lerden beri hem doğum kontrolünde hem çocuk sağlığı konusunda, çocuk ölümleri konusunda büyük başarılar sağladık. Ama o çocukların yetiştirilmesi, mesleğe ve hayata atılma konusunda aynı başarıyı sağlayamıyoruz.

"Andımız'ın niye kaldırıldığını anlamıyorum"

Anlaşılmayan işlerden birisi: Atatürk 23 Nisan günü Türk çocuklarına ne derdi? Nasıl olmalarını isterdi? Bu çok açık. Andımız'da bu vardır. ‘Türküm doğruyum, çalışkanım. Yasam; büyüklerimi saymak, küçüklerimi sevmek, yurdumu, ulusumu özümden çok sevmektir.' Bizim çocukluğumuzdan beri tekrarladığımız ve ezberlesek de içinde bir anlam bulduğumuz sloganlardan biridir. Bunun niye kaldırıldığını anlamış değilim. Size iyi bayramlar diliyorum."