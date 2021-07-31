İletişim Başkanı Altun'dan Konya'daki cinayetler hakkında açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Konya'da 7 kişinin bir evde katledildimesiyle ilgili provokatif açıklama ve paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Konya'da bir eve düzenlenen ve 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olayla ilgili açıklama yaptı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İDEOLOJİK SAİK İDDİASI PROVOKASYONDUR, YALANDIR"

"Konya'da meydana gelen vahşi katliamda hayatını kaybedenlere Cenabı Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Bu cinayetin, bu vahşi katliamın ideolojik saiklerle işlendiği propagandası tam anlamıyla bir provakasyondur, yalandır. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu elim olayın aydınlatılması için yapılan çalışmaları yakından takip etmektedir. Faillerin en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilmeleri için olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmektedir."





"BİZ BİRİZ, BERABERİZ, TÜRKİYE'YİZ"

"Toplumu bölmek ve halkı birbirine düşürmek için bu vahşi olayı istismar etmeye çalışan fırsatçı ve sorumsuz şahısları itidale davet ediyoruz. Medyamızı ve kamuoyumuzu olayla ilgili yaratılan bilgi kirliliği konusunda dikkatli olmaya çağırıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki birlik ve beraberliğimizi ne bölücü unsurlar, ne de böylesi elim bir hadiseyi istismar etmeye çalışan kötü niyetliler bozabilir. Biz biriz, beraberiz, Türkiye'yiz."