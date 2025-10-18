İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vefatının 6. yılında Nuri Pakdil'i andı

Yazar ve şair Nuri Pakdil, 6 yıl önce bügün hayata gözlerini yumdu.

Türk edebiyatınında önemli izler bırakan Pakdil, vefatının 6. yılında unutulmadı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"BİR BİLİNÇLİ DURUŞTU"

Duran, paylaşımında şunları kaydetti:

Edebiyat ve düşünce dünyamızın kutlu sesi, Kudüs Şairi Nuri Pakdil’i vefatının 6. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum.



Kelimeleriyle direnişi, kalemiyle adanmışlığı temsil eden Üstat Pakdil; yalnız bir yazar ve şair değil, bir bilinçti, bir duruştu. O; inancı, adaleti ve onuru sözüne mihenk yapan bir fikir öncüsü ve aksiyon insanıydı.



Mekânı cennet, makamı âli olsun.