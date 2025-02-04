İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 6 Şubat Depremleri Sempozyumu'nda konuştu

Türkiye, 6 Şubat 2023 yılında deprem felaketini yaşadı.
Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilimizde birden etkili oldu.
50 binden fazla canımızı yitirdiğimiz facianın ardından vakit kaybetmeden toparlanma sürecine girildi.
Yeniden inşa faaliyetleri hız kesmeden sürerken bölgede hummalı çalışma devam ediyor.
6 Şubat depremlerinin yıl dönümü yaklaşırken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 'Asrın İhyası: Güçlü Yarınlara 6 Şubat Depremleri Sempozyumu' düzenlendi.
Sempozyumda ilk konuşmayı yapan isim İletişim Başkanı Fahrettin Altun oldu.
Altun'un açıklaması şöyle:
-6 Şubat, millet-devlet birlikteliği ve dayanışmasını ortaya koydu. 6 Şubat'ta güçlü dayanışma sergilendi
-Deprem bölgesine son 2 yılda 2,6 trilyon liralık yatırım yapıldı. 201 bin 500 konut teslim edildi.
-Milletimiz Asrın Felaketi karşısında müessir cevaplar üretmiştir.
-6 Şubat'ta dezenformasyona şahit olduk. Dezenformasyona karşı mücadelemizi afet sırasında da sürdürdük.
Ayrıntılar gelecek...
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