İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Linç kültürüne hep birlikte savaş açmalıyız İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklamasından sonra Sinan Oğan'ın uğradığı sosyal medya lincine ilişkin, "Farklı fikirlere tahammülü, sağlamak için linç kültürüne hep birlikte savaş açmalıyız" dedi.

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Türkiye, ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıkladı.

Bu gelişme sonrası ise muhalefet cephesi ve sosyal medya trolleri, Sinan Oğan'a karşı büyük bir linç kampanyası başlattı.

Fahrettin Altun tepki gösterdi

Bu linç kampanyasına ise tepki İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

"Linç kültürü toplumsal hayatımızı zehirleyen bir unsurdur"

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

28 Mayıs seçimi için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini belirten ve gerekçelerini oldukça kapsamlı bir şekilde açıklayan Sayın Sinan Oğan'ın son günlerde maalesef çokça karşılaştığımız 'sosyal medya linci' konusuna yaptığı vurguyu da oldukça önemsiyorum. Sosyal medyanın en az dezenformasyon kadar tehlikeli ve zararlı yanlarından biri olan linç kültürü, toplumsal hayatımızı, siyaseti, kültürü ve günlük yaşamımızın birçok alanını zehirleyen bir unsurdur.

"Türkiye'nin büyümesi ve istikrarı lehine sergilemiş olduğu tavırdan dolayı Sayın Oğan'a teşekkür ediyorum"