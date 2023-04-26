İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Bir tarih dersi' paylaşımı

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Türkiye'de tek bir gündem var; 14 Mayıs seçimleri...

Heyecanın giderek arttığı ve siyaset arenasında hararetli anların yaşandığı süreçte, adaylar sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda halk buluşmalarıyla birlikte seçmenlere vaatler veriliyor.

Meydanlardaki heyecan, televizyon ekranlarına ve sosyal medyada da yaşanıyor.

Öyle ki sayılı günlerin kaldığı tarihin en önemli seçimlerine ilişkin anketler ve vaatler değerlendiriliyor.

Öte yandan siyasi partilerin yayınlanan reklamları da seçmenler tarafından büyük beğeni alıyor.

Partilerin yanı sıra bir rakı markası da hazırladığı reklamla gündeme oturdu.

Cumhuriyetin 100. yılı için hazırlandığı öne sürülen reklam filminde, 14 Mayıs seçimlerine gönderme yapıldı.

Kurguda, muhalefetin seçimi kazanması durumunda rakı içerek kutlama yapıldığı anlar, tartışmaların odağında oldu.

Propagandaların da yapıldığı video, muhalif kesim tarafından adeta sahiplenildi.

Tartışmalar devam ederken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Videolu paylaşıma, "Bir tarih dersi" notunu ekledi.

videoda, CHP'nin yayın organı Ulus Gazetesi'nde Yazı İşleri Müdürü olan Nihat Subaşı'nın yaptığı açıklamalar yer aldı.

Subaşı'nın açıklamaları şu şekilde:

Bütün yazı işleri kadrosu tam olaraktan çalışıyoruz. Foto Hilmi Şahin, karşıdaki odada ufak çerezler almış bir de rakı şişesi almış kutlayacağız seçimin sonunu. O zaman her açılan sandık bittiği vakit radyo hemen verirdi. Hiç unutmam Anadolu’nun ortasından bir köyde CHP 2 oy daha fazla almış, hemen Hilmi Şahin bardakları doldurdu ve ilk rakımızı içtik ve tabi son rakımızdı.