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İletişim Başkanlığı basın ekibi için Taksim'de Basın Merkezi kurdu

İletişim Başkanlığı basın ekibi için Taksim'de Basın Merkezi kurdu Mahalli İdareler Seçimlerini takip etmek isteyen yerel ve yabancı basın mensupları için Taksim’de basın merkezi kuruldu.