DHA
Yerel seçim sonuçları açıklanıyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıda günler öncesinden harekete geçti.
Bu kapsamda yerel ve yabancı basın mensupları için takip merkezi kuruldu.
Hızlı ve sağlıklı seçim takibi
Sonuçları takip etmek isteyen basın mensupları, Taksim’de kurulan basın merkezinde hızlı ve sağlıklı bir veri akışı alıyor.
Canlı yayın olanakları var
Bir otelin lobisinde kurulan merkezde, seçim sonuçlarını anlık takip etme, teknik alt yapı, simültane tercüme ve canlı yayın olanakları bulunuyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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