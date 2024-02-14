İletişim Başkanlığı'ndan göçük altında kalan madencilerin sayısına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bir yalanı daha ortaya çıkardı. Yapılan açıklamada "Erzincan'da göçük altında kalan madencilerin sayısı resmi rakamın beş katı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belgelerle ortaya konuldu.

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ensonhaber.com

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında, 9 işçi göçük altında kaldı.

Altın madeninin bulunduğu bölgede gerçekleşen toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçilerin arama çalışması sürerken, bazı yalan bilgiler sosyal medyada dolaşmaya başladı.

Bunun üzerine İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Erzincan'da bir altın madeninin alanında meydana gelen toprak kayması sonucu siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Bu iddianın ardından ise yine sosyal medya üzerinden bu defa göçük altında kalan işçilere ilişkin bir haber daha dolaşmaya başladı.

Göçük altında kalan madencilere ilişkin yeni yalan!

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan "Erzincan'da göçük altında kalan madencilerin sayısı resmi rakamın beş katı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Erzincan'da göçük altında kalan madencilerin sayısı resmi rakamın beş katı' iddiası doğru değildir. Erzincan İliç'teki altın madeni alanında yaşanan toprak kaymasının ardından yapılan sayımda, maden sahasında çalışan 667 işçiden 9'una henüz ulaşılamamıştır.



Kayıp işçilerle ilgili arama kurtarma çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz.

Menfezin kapakları kapatıldı

Olayın ardından merkezden yapılan ilk açıklama, siyanürle ilgiliydi. Erzincan'da meydana gelen toprak kaymasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince toprağın Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarının kapatıldığına dikkat çekildi.

Devam eden açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, 'Erzincan'da bir altın madeninin alanında meydana gelen toprak kayması sonucu siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı' iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntüler, Fırat Nehri ya da herhangi bir baraja değil, Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninin atık havuzuna aittir.

"Atık havuzuyla herhangi bir ilgisi yok"

Toprak kaymasının ardından nehre herhangi bir malzemenin ulaşması veya karışmasının söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, "Bölgede meydana gelen toprak kaymasının, maden alanındaki atık havuzu ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.