İletişim Başkanlığı'ndan geçersiz oy hatırlatması İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi geçersiz sayılacak oylara karşı uyarıda bulundu. Yaşanacak teknik sorunların siyasi parti temsilcilerinin denetiminde olduğunu belirtti.

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Türkiye yerel seçim için sandık başında...

Sabah saatlerinden itibaren oy vermek için sandıklara giden vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Bu kapsamda İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi vatandaşları oy verme sırasında yaşanabilecek teknik sorunlar konusunda uyardı.

"Teknik sorunlar siyasi parti temsilcilerinin denetimindedir"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden gelen uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Oy verme işlemi sırasında "kırık mühür, yırtık zarf, hatalı basılmış oy pusulası" gibi yaşanacak teknik sorunlar, tüm siyasi partilerin temsilcilerinin bulunduğu sandık kurulunun denetimindedir.

Sandık kurulu tarafında, oy verme işlemi için gelen mühürlerden birinin kırık olduğunun tespit edilmesi halinde, ilçe seçim kurulundan yeni mühür ikame edilmektedir. Yırtık veya hatalı basım olduğu tespit edilen pusula kullandırılmamakta ve tutanak altına alınmaktadır. Her sandık için gönderilen yedek pusulalar, bu tarz durumlar için kullanılarak seçmenin oyunu kullanması sağlanmaktadır.

Ayrıca, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'a göre;

Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılmaktadır.

Geçersiz sayılacak oylar

Kanunun 101'inci maddesinde;

1- Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında yırtılması

2- Bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması

3- Herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması verilen oyu geçersiz kılmamaktadır.

Hükümleri açıkça belirtilmiştir."