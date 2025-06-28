İletişim Başkanlığı'ndan ülke genelinde meydana gelen yangınlar hakkında bilgilendirme

Türkiye'de son 2 günde meydana gelen yangınlar endişelendiriyor...

Ülke genelinde farklı illerimizde çıkan yangınlardan bazıları kontrol altına alınıp söndürülürken, bazı illerimizde ise yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

İletişim Başkanlığı, Türkiye genelinde çıkan yangınlar sonrası, sosyal medya platformu X üzerinden bilgilendirmede bulundu.

"METEOROLOJİK AÇIDAN YANGIN RİSKİ YÜKSEK OLAN GÜNLERDEN GEÇMEKTEYİZ"

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Meteorolojik açıdan yangın riski yüksek olan günlerden geçmekteyiz. Özellikle hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması, bağıl nem oranının düşmesi ve rüzgârın kuvvetli esmesi nedeniyle yangınlara karşı kritik bir hassasiyet oluşmuştur.

SON 2 GÜN İÇERİSİNDE TOPLAM 111 YANGIN MEYDANA GELDİ

Bu kapsamda, 27 Haziran 2025 Cuma ve 28 Haziran 2025 Cumartesi günleri itibarıyla son iki gün içerisinde ülke genelinde:



49 adet orman, 62 adet ziraat yangını olmak üzere toplam 111 yangın meydana gelmiştir.



Bu yangınların 106’sı hızlı ve etkili müdahale neticesinde kontrol altına alınmış, halihazırda devam eden 5 orman yangınına ise müdahale çalışmaları aralıksız olarak devam etmektedir.

MÜDAHALESİNE DEVAM EDİLEN YANGINLAR AÇIKLANDI

Müdahalesine devam edilen yangınlar;



• Sakarya / Bilecik



• Manisa / Akhisar



• Balıkesir / Havran



• Gaziantep / Nurdağı



• Kahramanmaraş / Pazarcık

"RİSKLİ BÖLGELERDE EKİP VE EKİPMAN TAKVİYELERİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR"