İlham Aliyev: Azerbaycan'ı dışarda bırakmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacak

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Haydar Aliyev'in 100'üncü doğum günü olan 10 Mayıs dolayısıyla halka seslendi.

İşgalden kurtarılan Şuşa'da konuşan Aliyev'in gündeminde, Avrupa'dan Asya'ya bir hat oluşturan Orta Koridor vardı.

Konuşmasında sert tepki gösteren Aliyev şunları söyledi:

Hatırlatmak isterim, Haydar Aliyev'in teşebbüsü ile Avrupa Kafkas Asya uluslararası nakliyat koridoruna dair çok büyük konferans geçirilmişti. Azerbaycan'da, o yıllarda bugün orta koridor dediğimiz projenin temeli atıldı. Maalesef bugün de bazıları Azerbaycan'ın bu stratejik projenin dışında kalmasını istiyorlar ama onların arzuları onların gözlerinde kalacak.