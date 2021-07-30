İlham Aliyev’den orman yangınlarında ölenler için taziye mesajı

İlham Aliyev, "Azerbaycan hükümeti ve halkı, her zaman olduğu gibi bugün yine kardeş Türk halkı ile dayanışma içindedir ve onun yanındadır" dedi.

Türkiye birkaç gündür, birçok bölgede çıkan orman yangınları ile mücadele ediyor. Yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımız bulunuyor.

Türkiye'nin mücadelesine karşı ise Azerbaycan kayıtsız kalmadı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.

"YANGINLAR DERİNDEN ÜZDÜ.."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlarda hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, farklı bölgelerinde çıkan şiddetli orman yangınları ve sonuçlarının kendisini derinden üzdüğünü belirtti.

"AZERBAYCAN HALKI KARDEŞ TÜRKİYE'NİN YANINDADIR"

Erdoğan'ın liderliğindeki hükümetin attığı kararlı adımlar sayesinde azimli ve mücadeleci Türk halkının bu felaketi kısa sürede atlatacağından emin olduğunu kaydeden Aliyev, mesajında, "Azerbaycan hükümeti ve halkı, her zaman olduğu gibi bugün yine kardeş Türk halkı ile dayanışma içindedir ve onun yanındadır." ifadesini kullandı.

Aliyev, şahsı ve Azerbaycan halkı adına, yangınlarda hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına taziyelerini sundu yaralılara acil şifalar diledi.

YARDIM EKİPLERİ TÜRKİYE'YE GELİYOR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, orman yangınlarının söndürülmesi ve kontrol altına alınmasına destek olması amacıyla Türkiye'ye ekiplerin gönderilmesi hususunda talimat verdiğini bildirdi.

Hacıyev, yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Başbakanı ve Olağanüstü Haller Bakanı'na gerekli talimatları verdi. İlgili devlet kurumları Türk muadilleriyle temasa geçti ve yardım ekipleri en kısa sürede kardeş ülkeye hareket edecek." ifadelerini kullandı.