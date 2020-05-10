İlk ışık töreninde keyifli anlar

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Gayrettepe-Havalimanı Metro projesinin ilk ışık töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Karaismailoğlu arasında güldüren bir diyalog yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-Havalimanı Metro projesinin ilk ışık göründü törenine canlı bağlantı ile katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun heyecanı yüzünden okunuyordu.

Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan da fark etti.

KAÇ SANİYE KALDI ADİL BEY

Erdoğan, ilk ışık görünmesi için "Kaç saniye kaldı Adil Bey" diye sordu.

Bakan Karaismailoğlu, "30 saniye Cumhurbaşkanım. Birazdan hareketlenmeye başlayacak duvar" cevabını verdi.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan gülümseyerek, "Bakan Bey demin de 30 dedin ya" dedi.

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"ÇOK HEYECANLANDIĞININ FARKINDAYIM"

Ulaştırma Bakanı da gülerek "Ben de arkadaşlarımın yalancısıyım Cumhurbaşkanım." dedi.

Erdoğan ise "Çok heyecanlandığının farkındayım" dedi.