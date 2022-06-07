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İlk kez bu fiyata fırladı! 7 Haziran Salı motorine zam: Bu geceden itibaren litresi...

İlk kez bu fiyata fırladı! 7 Haziran Salı motorine zam: Bu geceden itibaren litresi...

Brent petroldeki artış, pompayı da vurdu. Bu geceden itibaren, mazota zam geliyor, litresi 28 lirayı buluyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları ve son durum...