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- İlk kez bu fiyata fırladı! 7 Haziran Salı motorine zam: Bu geceden itibaren litresi...
İlk kez bu fiyata fırladı! 7 Haziran Salı motorine zam: Bu geceden itibaren litresi...
- Haber Merkezi
- 07.06.2022 - 12:58
- Güncelleme : 07.06.2022 - 13:12
Haftanın ikinci gününde sürücülerin cebini yakan bir haber daha geldi.
Enerji fiyatlarında yukarı yönlü çıkış, pompaya yansıyacak.
114 dolar civarında olan brent petrolün varili 120 doları bulunca, Türkiye'de de akaryakıta zam geliyor.
Akaryakıt alacak olan araç sahipleri, bugün de zam olacak mı sorusunu gündeme taşıdı. 7 Haziran Salı gecesi benzine zam gelecek mi merak ediliyor.
Peki akaryakıta bugün gece zam gelecek mi? Benzine zam var mı? LPG zam mı gelecek? İşte detaylar...
Motorine zam
8 Haziran itibarıyla geçerli olmak üzere motorin grubunda 1 lira 93 kuruş zam bekleniyor.
Böylelikle 25 lira 94 kuruş olan motorinin litre fiyatı 27 lira 87 kuruş olacak.
Benzin grubunda ise henüz zam beklenmiyor.
Güncel benzin fiyatları
Güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde:
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İstanbul'da benzinin litre fiyatı 26 lira 23 kuruştan, motorinin litre fiyatı 25 lira 94 kuruştan satılıyor.
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Ankara'da benzinin litre fiyatı 26 lira 37 kuruştan, motorinin litre fiyatı 26 lira 7 kuruştan satılıyor.
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İzmir'de ise benzinin litre fiyatı 26 lira 36 kuruştan, motorinin litre fiyatı 26 lira 7 kuruştan satılıyor.