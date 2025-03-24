İlker Canikligil AK Partililerin annesine küfür etti

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Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra CHP dün, önseçim yaptı.

CHP'nin gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanlığı Adayı seçimlerinde oy kullanan yönetmen ve YouTuber İlker Canikligil, seçime dair yaptığı sosyal medya paylaşımıyla tepki topladı.

AK PARTİLİ SEÇMENE KÜFÜR ETTİ

Kendisinin hangi adaya oy verdiğini merak eden bazı AK Parti seçmenlerinin yönelttiği sorulara Canikligil, sosyal medya hesabından küfürlü bir cevap verdi.

TEPPKİ ÇEKTİ

"Dostlarım bu adamlara boş yer laf anlatmaya çalışmayın Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar.

"Oyunu kime verdin eki eke diyen AK Parti mallarına: Bundan sonra size sadec" küfür edeceğim. Ananıza verdim oyumu iyi mi?" paylaşımlarıyla küfür eden Canikligil'e sosyal medya üzerinden tepki yağdı.