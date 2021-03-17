Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden haftalık vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri paylaştı. Peki, illerin renk kodları güncellendi mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden illere göre koronavirüs risk haritasını paylaştı. Ardından vaka sayısı en çok artan ve en çok azalan illere yönelik açıklamalarda bulundu.

1 Mart'tan itibaren kademeli normalleşme sürecine geçen Türkiye'nin yeni renk kodu haritası merak konusu oldu. İki haftada bir güncellenmesi beklenilen illerin renk kodları gğncellendi mi? sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

Hafta sonu yasaklarının renk kodlarına göre şekillenmesi nedeniyle özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerin renk kodlarının son durumu araştırılıyor.

Peki, İllerin renk kodu haritası değişti mi? Haftalık vaka sayıları artan, azalan iller hangileri?

KORONAVİRÜS RENK KODU HARİTASI GÜNCELLENDİ Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden 6-12 Mart 2021 haftası güncel koronavirüs risk haritası verilerini yayımladı.

İki haftada bir güncellenmesi beklenen illerin renk kodu haritası, henüz güncellenmedi. Şu an mevcut olan renk kodu haritası, 20-28 Şubat haftasına ait.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni paylaşılan illerin risk haritası ile ilgili olarak, "Tedbirlere uymamamız halinde yeniden kısıtlamaların, yasakların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu hatırlatmak istiyorum. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla, ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek süreci yakından takip edeceğiz. Milletimizin yeni normalleşmenin heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık." dedi.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN VE AZALAN İLLER

Bakan Koca Twitter hesabı üzerinden artan ve azalan illerin grafiklerini paylaştı. Buna göre, son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan iller; Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova oldu.

Vaka sayısı en çok azalan iller ise Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur oldu.