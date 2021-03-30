İlyas Salman CHP grup toplantısına katıldı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü Meclis'teki konuşmasını; sanatçı İlyas Salman da misafir olarak yer alıp, parti rozetiyle birlikte CHP sıralarında takip etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde, Meclis'teki grup toplantısını bugün gerçekleştirdi.

Grup toplantısında ise CHP'li vekillerin yanı sıra Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını dinleyenler arasında sürpriz bir isim vardı.

İlyas Salman...

CHP ROZETİNİ TAKTI

Daha önce sık sık solculuğu ile övünen ve siyasi söylemleriyle gündeme gelen sinema oyuncusu İlyas Salman, CHP parti rozetini de takarak CHP grup toplantısına katıldı.

"YALAKADAN SANATÇI OLMAZ"

İlyas Salman'ın CHP rozetiyle grup toplantısında yer alması, geçmiş zamanda CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun sanatçılar için söylediği sözü akıllara getirdi.

Konuyla ilgili Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı;

"Yalakadan sanatçı olmaz. Herkes bunu böyle bilmek zorundadır. Gücün karşısında eğilen kişiye sanatçı denmez."