İmamı bıçaklamıştı! Fatih Cami saldırganı hakkında istenen ceza belli oldu Fatih Camii'nde cami imamı Galip Usta ile cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralayan saldırgan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

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ensonhaber.com

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde bıçaklı saldırı olayı yaşandı.

Fatih Camii'nde imam Galip Usta ile cemaatten Bilal Erdem'i bıçaklayan sanık Ömer Salgın hakkındaki davada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin iddianame hazırlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 15 Mayıs'ta yapılmasını kararlaştırdı.

34,5 yıl hapis istemi

İddianamede; sanık Salgın'ın, Galip Usta ve Bilal Erdem'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar, Yusufcan İslam'a yönelik "kasten yaralama" suçundan da 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ne olmuştu?

8 Ocak'ta saat 19.15 sıralarında Fatih Camii'nde yaşanan olayda, Salgın, cami içerisinde "Allah-u Ekber, kahrolsun İsrail. Uyanın Müslümanlar" şeklinde bağırdı.

Bağırmaması için uyarıldı

Bunun üzerine imam Usta, şahsı cami içerisinde bağırmaması için uyardı.

Ardından güvenlik görevlileri tarafından cami dışına alınan saldırganın, kısa süre sonra imamın odasına gelerek burada bulunan Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakladığı ortaya çıktı.

Olay yerinin yanında bulunan odadan çıkan güvenlik görevlilerinin ise şüpheliyi yakaladıkları belirlendi.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca da olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

"Yaptığım iyiliklerin karşılığını alamadım"

Savcılıkta ifade veren saldırgan, daha önce ailesiyle ilgili sorunlar yaşadığını iki kez evlilik yaptığını belirtti.

Salgın, "Son evliliğimde de sorunlar yaşadım. Hayatta da yaptığım iyiliklerin karşılığını alamadım." dedi.

Şüpheli Ömer Salgın, Fatih Camii'ne gittiğini, eşiyle problemi olduğunu ve bu nedenle çok bunaldığını ileri sürerek, "Olay tarihinde camide tekbir getirerek bağırmaya başladım. Sonrasını hatırlamıyorum." diye konuştu.

"Beni kimse yönlendirmedi"

Üzerindeki bıçağın kendisine ait olduğunu anlatan Salgın, bıçaklama olayına ilişkin kişiler ya da kurumlarca yönlendirilmediğini, anlık refleks olarak geliştiğini savundu.

Hakkında daha önce "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunan saldırganın, 2028'e kadar geçerli av tüfeği ruhsatı olduğu öğrenildi.