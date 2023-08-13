İmamoğlu, Davutoğlu ve Özgür Özel'e benzeyen klarnetçi gündem oldu Sosyal medyada dolaşıma giren klarnetçi, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Ahmet Davutoğlu'na benzetildi. Twitter'da viral olan video yorum yağmuruna tutuldu.

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ensonhaber.com

7'den 70'e herkesin kullandığı sosyal mecralarda her geçen gün yeni bir olay viral oluyor.

Fikir savunma platformu olarak kullanılan Twitter'da ise kısa sürede etkileşimler katlanıyor.

Sosyal medyada viral olan olay bu kez siyasi bazı isimleri kapsıyor.

Keşan'daki bir organizasyonda klarnet çalan vatandaş gündeme oturdu.

3 siyasi isme benzetildi

Klarnetçinin Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Ahmet Davutoğlu'na benzerliği dikkat çekti.

Son dönemlerde birçok krizin bir arada yaşandığı muhalefetin öne çıkan isimlerine benzeyen klarnetçi videosuna ise fazla sayıda yorum geldi.

"Kılıçdaroğlu'nun kurultay gecesi gördüğü mistik rüya"

Yorumlardan birkaçı şu şekilde; "6'lı masanın zigon sehpası...", "Kılıçdaroğlunun kurultay gecesi gördüğü mistik rüya"...