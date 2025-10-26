İmamoğlu için sokaklara inip polise saldırdılar: Yapılan hırsızlıklar iddianamede ortaya çıktı

- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle tutuklanarak görevinden uzaklaştırıldı.
- İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin çağrısıyla sokaklarda yapılan protestolarda polislere saldırıldı ve birçok kişi gözaltına alındı.
- İddianamede belediyede yapılan rüşvet ve yolsuzluklar detaylandırıldı ve İmamoğlu hakkında casusluk iddiasıyla yeni bir soruşturma başlatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturmalarının ardından tutuklanarak görevinden uzaklaştırıldı.
İmamoğlu'nun tutuklamasının ardından CHP'nin çağrıları ile Saraçhane meydanında eylemler yapılmaya başlandı.
POLİSE SALDIRDILAR
CHP'nin çağrısına uyarak düzenlenen protestolara katılan eylemciler burada polislere saldırdı.
Yüzlerce kişi 'polise mukavemet göstermek' suçlamasıyla gözaltına alınırken gözaltına alınanlar arasında tutuklananlar oldu.
İDDİANAMEDE GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI
Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede yapılan yolsuzluk gözler önüne serildi.
İddianamede belediyede yapılan rüşvet ve yolsuzluklar yer aldı.
ŞİMDİ DE ÇAĞLAYAN İÇİN ÇAĞIRILDILAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonda rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında bu sefer 'casusluktan' soruşturma başlatıldı.
İmamoğlu bugün, ifadesi alınmak üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirilirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki tüm partilileri Çağlayan'a davet etti