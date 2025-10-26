İmamoğlu için sokaklara inip polise saldırdılar: Yapılan hırsızlıklar iddianamede ortaya çıktı İBB'ye yapılan rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda eski Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan sonra CHP'liler sokaklara inerek protestolarda polisleri hedef alırken yapılan yolsuzluklar hazırlanan iddianame ile gözler önüne serildi.