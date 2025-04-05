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Haber Merkezi

Sosyal medyada birbirinden ilginç fenomenlere yenisi eklendi..

Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken Serdar Görel'in ardından muhalifleri heyecanlandıran bir paylaşım daha yapıldı..

Sosyal medya platformu TikTok'ta keşfedilen Yılmaz B. isimli kullanıcı, yolsuzluktan tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekti..

İMAMOĞLU'NUN SLOGANINI ATTI

Açtığı yayında İmamoğlu'na destek veren fenomenin videoda "Her şey çok güzel olacak" sloganı atması dikkat çekti..

Yılmaz B., sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınla takipçilerinden para toplaması ise dikkat çekti..