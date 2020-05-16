İmamoğlu'ndan muhtarlara 2 bin 600 liralık akıllı telefon

İBB'nin gelirlerinin düştüğünü tasarruf tedbirlerini başlattıklarını söyleyen Ekrem İmamoğlu'nun 962 muhtara telefon dağıtması tepkiye neden oldu.

Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadele ettiği dönemde insanlar evlerinde kalmaya başladı.

Üretimin durma noktasına gelmesi ekonomiyi de etkiledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gelirlerinin fazlasıyla düştüğünü belirterek "Hizmetlerimizi aksatmadan, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık" dedi.

İmamoğlu'nun bu sözlerinin ardından hangi alanlarda tasarruf uygulamaları yapılacağı merak ediliyordu. Ancak İBB'nin attığı son adım bu sözlerin altının boş olduğunu ortaya koydu.

MUHTARLARA BEDAVA AKILLI

İBB, 962 muhtara piyasa değeri 2 bin 600 lira olan akıllı telefonlardan hediye etti.

2 MİLYON 500 BİN LİRALIK KIYAK

Bu hediyelerin ortalama maliyeti 2 milyon 500 bin lira olarak hesaplandı.