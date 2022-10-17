İmar affı çıkacak mı,imar affı ne zaman çıkacak? 2022 imar affında son durum ne?

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici imar affı için TBMM'ye yasa teklifi sundu.İmar affından faydalanmak isteyen binlerce vatandaş imar affı çıkacak mı sorusuna yanıt arıyor..

Binlerce vatandaşın uzun süredir merakla beklediği imar affı konusunda gelişmeler yaşanıyor.Uzun zamandır gündemde olan imar affı için TBMM'ye yasa teklifi sunuldu.

TBMM'ye sunulan bu yasa teklifi sonrası imar affından faydalanmak isteyen binlerce vatandaş "İmar affı çıkacak mı" ve İmar affı ne zaman çıkacak?" sorularına yanıt aramaya başladı.

İmar affı yasa telifi Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici tarafından TBMM'ye sunuldu.Mustafa Destici teklifte şu ifadelere yer verdi;

"Yüzbinlerce vatandaşımız ve binlerce aile iptal edilen yapı kayıt belgeleri neticesinde; idari para cezaları, yıkım kararları ve haklarında açılan ceza davaları sebebiyle telafisi güç mağduriyetler yaşamaktadırlar. Barınma ihtiyacını karşılamak üzere özel mülkiyetler üzerine yapılmış ve yapı kayıt belgesi almış, bir kısım yapı kayıt belgesi iptal olmuş ve iptal olma aşamasında olan yapılar; kamu zararı, iskan ve imar yönünden incelenmek sureti ile yapı sahiplerinin yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır."





Teklifte 30 Temmuz öncesi ruhsatsız yapılmış olan kaçak yapılar için yeni bir af düzenlemesi istendi.Ülkemizde imar affı en son 2018 yılında çıkarıldı.Son imar affı 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar ve iskan sorununun çözülmesi amacıyla çıkarılmıştı.

9. imar affının çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor.Konu şu anda değerlendirme sürecinde.