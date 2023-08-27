IMF'den destek istendiği iddiası: Hazine ve Maliye Bakanlığı yanıtladı Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF'den destek istendiği ve bu nedenle bir heyetin Türkiye'ye geleceği iddialarının doğru olmadığını bildirdi. Bakanlık, heyetin 'teknik ve rutin bir ziyaret için Türkiye'ye geleceğini' ifade etti.

AA

Geçtiğimiz günlerde bazı basın organlarında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifasını sunduğu iddiası ortaya atıldı.

Ortaya atılan bu mesnetsiz iddiayla ilgili gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Bu iddianın ardından bu kez de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın IMF'den destek istediği öne sürüldü.

'Gerçeği yansıtmıyor'

Hazine ve Maliye Bakanlığı da ortaya atılan iddiaya ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

Bakanlık yetkilileri, basına yansıyan "IMF heyetinin Türkiye'nin talebiyle ülkeye geleceği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Destek isteme iddiası da yalan çıktı

Türkiye'nin IMF'den destek istediği, heyetin bu nedenle ülkeye geleceği iddiasının doğru olmadığına işaret eden yetkililer, Bakanlığın heyete yönelik resmi bir daveti bulunmadığını ancak heyetin IMF'nin Türkiye ile ilgili teknik ekibinde kısa süre önce değişiklikler olduğunu ve ekibe yeni üyeler katıldığını kaydetti.

'Rutin bir ziyaret'

Ayrıca, diğer ülkelerde de mutat (her zamanki, alışılan) olduğu üzere, yeni ekibin, ülkeyi tanımak, kendi paydaşlarıyla tanışmak ve Türkiye'nin son dönemdeki ekonomi politikalarını daha yakından öğrenmek isteyebilecekleri için teknik ve rutin bir ziyarette bulunabileceği belirtildi.