Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddiasının asılsız olduğu ortaya çıktı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında çıkan istifa haberlerini yalanladı.

ensonhaber.com

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in muhalefete yakın medya organları tarafından istifa ettiğine yönelik bir iddia ortaya atıldı.

Yine iddiaya göre; Bakan Şimşek'in, istekleri yerine getirildiği için istifadan vazgeçtiği de aktarıldı.

Ortaya atılan bu mesnetsiz iddia sonrası ise İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama yapıldı.

'İddia gerçek dışı'

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediğine yönelik iddianın asılsız olduğunu açıkladı.

Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturma hedeflendi

Söz konusu iddianın,, piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, dezenformatif haberlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

"Dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz"

Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: