İmralı görüşmesi sonrası Pervin Buldan'dan açıklama

İmralı Adası'nda terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile yapılan son görüşmenin ardından, İmralı heyeti tedavi altında olan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder’in kaldığı hastane önünde basın açıklaması yaptı.
"ÖNCELİĞİMİZ, ARKADAŞIMIZIN SAĞLIK DURUMUYDU"
Heyette yer alan DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, görüşmenin yaklaşık 2,5 saat sürdüğünü ve verimli geçtiğini belirtti:
Öncelikli gündemimiz, değerli arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuydu. Sayın Öcalan, kendisinin yaşadığı rahatsızlığı yakından takip ettiğini, televizyonlardan çıkan haberleri izlediğini ve derin bir üzüntü duyduğunu ifade etti. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyor.
"BARIŞIN TAŞIYICISI"
Görüşmede, mevcut süreçle ilgili değerlendirmeler yapıldığını belirten Buldan, Öcalan’ın hem umudunu koruduğunu hem de çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Öcalan’ın, Sırrı Süreyya Önder’e özel bir mesaj ilettiğini de sözlerine ekledi.
ÖCALAN'DAN ÖNDER'E MESAJ
Pervin Buldan, Abdullah Öcalan’ın Sırrı Süreyya Önder için ilettiği mesajı şöyle aktardı:
Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle Sırrı Süreyya Önder’e acil şifalar diliyorum. Ailesine, dostlarına ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Önder’le 12 yıllık bir ortak mesaimiz oldu. Onun en dikkat çeken özelliği; Adıyamanlı, Türkmen kökenli ve Baba İshak geleneğinin temsilcisi olmasıdır. Büyük bir barış çabasını toplumla buluşturmuş, yerleşik önyargıları hem Meclis’te hem sokakta yıkan bir kişilik sergilemiştir. Onun şahsında vücut bulan değerler, Anadolu’nun kültürel genetiğini ve Türkmen kimliğinin özünü yansıtmaktadır. Barış dediğimiz şey de bu geleneği yaşatabilmektir. Sırrı Süreyya Önder, bunu layıkıyla temsil eden biridir.
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