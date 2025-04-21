İmralı görüşmesi sonrası Pervin Buldan'dan açıklama

Haber Merkezi

İmralı Adası'nda terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile yapılan son görüşmenin ardından, İmralı heyeti tedavi altında olan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder’in kaldığı hastane önünde basın açıklaması yaptı.

"ÖNCELİĞİMİZ, ARKADAŞIMIZIN SAĞLIK DURUMUYDU"

Heyette yer alan DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, görüşmenin yaklaşık 2,5 saat sürdüğünü ve verimli geçtiğini belirtti:

Öncelikli gündemimiz, değerli arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuydu. Sayın Öcalan, kendisinin yaşadığı rahatsızlığı yakından takip ettiğini, televizyonlardan çıkan haberleri izlediğini ve derin bir üzüntü duyduğunu ifade etti. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyor.

"BARIŞIN TAŞIYICISI"

Görüşmede, mevcut süreçle ilgili değerlendirmeler yapıldığını belirten Buldan, Öcalan’ın hem umudunu koruduğunu hem de çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Öcalan’ın, Sırrı Süreyya Önder’e özel bir mesaj ilettiğini de sözlerine ekledi.

ÖCALAN'DAN ÖNDER'E MESAJ

Pervin Buldan, Abdullah Öcalan’ın Sırrı Süreyya Önder için ilettiği mesajı şöyle aktardı: