İmralı heyetinin çağrısı sonrası Efkan Ala genel merkezde açıklama yapacak

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrası süreç hızla işliyor..

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla terörsüz bir gelecek için Abdullah Öcalan ve DEM arasında görüşmeler gerçekleştirildi.

DEM Parti İmralı heyeti, bu kapsamda bugün 3. kez İmralı'ya ziyaret gerçekleştirdi.

GÖRÜŞME SONRASI HEYET İSTANBUL'A DÖNDÜ

Sabah saatlerinde adaya varan heyetin İmralı'daki görüşmesi saat 14.15 itibariyle sona erdi ve heyet İstanbul'a ulaştı.

Görüşmenin ardından İstanbul'da yapılacak açıklamada, Abdullah Öcalan'ın terör örgütünü feshettiğine dair mesajının okunması bekleniyor.

İMRALI'DAN TARİHİ ÇAĞRI BEKLENİYOR

Heyetin İmralı'ya ziyaretinin ardından kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.

DEM Parti, açıklamanın saat 17.00'de İstanbul'da yapılacağını bildirdi.

Edinilen bilgiye göre; Öcalan'ın bir sayfalık mesajında örgütü feshettiğiyle birlikte "gelinen aşamada silahlı mücadelenin bir anlamı kalmadığı ve bu dönemin bittiği" vurgusu da bulunacak.

EFKAN ALA AÇIKLAMA YAPCAK

Tüm gözler İmralı heyetinin yapacağı açıklamaya çevrilmişken AK Parti tarafından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Son dakika gelişmesinde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın saat 17.30'da AK Parti Genel Merkezi'nde bir açıklama yapacağı bildirildi.

EFKAN ALA, ADALET BAKANI TUNÇ İLE GÖRÜŞTÜ

Diğer yandan, Efkan Ala, yapacağı açıklama öncesi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi.

O anlara ait fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaşan Tunç, şu sözleri sarf etti: