İmralı tutanağı özeti komisyonda okundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye hedefi ülkenin en önemli gündemi...

Bu doğrultuda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün 19. toplantısı için bir araya geldi.

İmralı ziyareti sonrası ilk kez bir araya gelen komisyonun açılış konuşmasını gerçekleştiren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun dinleme faslının sona erdiğini, raporlama faslının başladığını vurguladı.

İMRALI TUTANAĞININ ÖZETİ ELE ALINDI

Süreç komisyonu, İmralı’ya giden heyetin dönüşte hazırladığı tutanağın özetini gündeminin ilk sırasına alarak oturumu açtı.

Toplantıda, ziyaretin kapsamı, görüşme koşulları ve izlenecek adımlara dair başlıkları içeren metin üyelere sunuldu; ardından değerlendirmeler, notlar ve itirazlar toplandı.

KOMİSYON YENİ BİR METİN HAZIRLAYACAK

Komisyonun, özet üzerinden ortak ilkeler ve takvimlendirme konusunda çerçeve bir metin çıkaracağı, ayrıntıların ise gizlilik gerekçesiyle şimdilik sınırlı ölçüde paylaşılacağı aktarılıyor.

Sürecin bir sonraki aşamasında ilgili kurumlardan gelecek teknik raporlar ve olası temas takviminin de masaya yatırılması bekleniyor.

KARAR NİTELİKLİ ÇOĞUNLUKLA ALINMIŞTI

Komisyon, üye tam sayının 5'te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırmıştı.

Ziyarete katılmayacağını açıklayan CHP ile Yeniden Refah Partisi (YRP) oylamaya katılmamıştı.

İŞTE MECLİS’TE OKUNAN TUTANAK: ÖCALAN’LA GÖRÜŞMENİN ÖZETİ

Meclis'te okunan özetin tam hali şöyle:

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Görüşmede Öcalan, öncelikle 100 yıllık Türk-Kürt ilişkisine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katkı sağladığını, kendisine şükran duyduğunu ifade etmiş, süreçte gösterdiği cesaret için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükran ve teşekkürlerini ifade etmiştir.

ÖCALAN SÖZÜNÜN ARKASINDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Öcalan sürecin başından beri verdiği sözlerinin arkasında olduğunu söylemiş, koşullar el verirse bunları pratiğe dökebileceğinden bahsetmiştir. Ziya Gökalp’e referans vermiştir. Öcalan, siyasi yöntemi benimsediğini, bütün yapıların, PKK’nin tüm bileşenlerinin dağıtılmasının ilanının toplum tarafından iyi karşılandığını halkın bu gelişmeyi oakip ettiğini kendisinin Suriye ve Irak’ta da etkili olduğunu ifade etmiştir



Feti Yıldız’ın şehit ailelerinin avukatı olduğunu hatırlatması üzerine “Ben verdiğim sözlerin arkasındayım demiştir. Hüseyin Yayman ise buraya şehit ailelerinin hassasiyetiyle geldiğini söylemiştir, gençlerin böyle ölmemesi gerektiğini söylemiştir.

10 MART MUTABAKATI

Öcalan ve TUSAŞ eylemine üzüldüğünü ifade etmiştir. Kendisine Lozan öncesi dilin kullanılması süreci zehirliyor denilmiştir. Zap bölgesi boşaltılırken örgüt üyelerinin elinde silah olması hatırlatılmıştır. SDG’nin 10 Mart mutabakatına uyması gerektiği Öcalan’a söylenmiştir.



Bu devletin hepimizin devleti olduğunu silahı bırakın derken herkesi kapsadığı, bu durumun daha önceki açıklamalarla çelişki yarattığı kendisine söylenmesi üzerine PKK’nin sadece eldeki silahları değil tüm silahları bırakması gerektiğini ifade etmiştir.

FETİ YILDIZ: 1 YILDA HİÇ ŞEHİT VERİLMEDİ

Feti Yıldız, şehit haberleri geldiği dönemde bile kimsenin Kürt komşusunun camını kırmadığını belirtmiştir. Bunun üzerine Öcalan kendisini şehit ailelerine saygıyla baktığını beyan etmiş, Bahçeli’nin konuşmasında ifade ettiği “ben devletime hizmete hazırım” sözlerinin arkasında olduğunu söylemiştir.



27 Şubat açıklamasına yönelik olarak süreçte geçen 1 yılı başarılı gördüğünü bu dönemde hiç şehit verilmediğini ifade etmiştir. Kamuoyunda desteğin arttığını, kamuoyunun aklındaki soru işaretlerinin ilerleyen dönemde giderileceğini söylemiştir.

SOMUT ADIMLAR VURGUSU

Türkiye’nin pratik ve somut adımlar beklediğinin söylenmesi üzerine Öcalan somut adımlar atılacağını söylemiştir.



Kendisi örgütün lideri olarak sahanın her bölgesi için talimat vereceğini söylemiştir. Öcalan, sürecin başarılı olması için tüm gayretini ortaya koyduğunu ifade etmiştir.

"SURİYE İÇİN ÜNİTER YAPI BENİMSEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

27 Şubat çağrısında ayrı devlet ve federasyon olmadığının, kültüralist hedefler olmadığının hatırlatılması üzerine öcalan “evet öyle” diyerek onaylamıştır.



Hüseyin Yayman tarafından Suriye'ye yönelik sorular üzerine, Suriye başta olmak üzere bölgede İsrail’in hamlelerine karşı çok dikkatli olunması gerektiğini, Suriye için üniter yapı benimsediğini söylemiştir.

TÜRK-KÜRT KARDEŞLİĞİ VURGUSU

Bu coğrafyada Türksüz Kürt, Kürtsüz Türk yaşayamayacağını söylemiştir. Reel sosyalizm düşüncesinin 1995’ten beri terk ettiğini zihinsel dönüşümün sancılı bir süreç olduğunu söylemiş, ancak her seferinde birinin bu girişimini sabote ettiğini söylemiştir.



1993’ten günümüz Özal, Demirel, Erbakan ile dolaylı görüşmelerinin nihayete ermemesinde bunun etkili olduğunu söylemiştir.

'MAZLUM ABDİ’Yİ TANIYOR MUSUNUZ?' SORUSUNA YANIT VERDİ