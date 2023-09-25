İngiliz basınında gündem Acun Ilıcalı'nın serveti İngiliz FLW sitesinde yer alan haberde Championship ekiplerinden Hull City’i satın alan Acun Ilıcalı'nın servetinin yaklaşık 100 milyon dolar olduğu bilgisine yer verildi.

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Türkiye'nin dünyaya açılan isimlerinden biri Acun Ilıcalı...

Muhabirlikten gelerek medya patronu olan Ilıcalı'nın özel hayatı kadar futbola ilgisi de medyanın yakından takip ettiği konulardan.

Başarılı iş insanı Ilıcalı, geçtiğimiz yıl Championship ekiplerinden Hull City’i satın alarak kendinden söz ettirdi.

İngiltere'de futbol kulübü satın alarak sansasyonel bir yatırıma imza atan Acun Ilıcalı'nın kazandığı para Türkiye'de hep merak konusu olurken bu merak İngiltere'ye de sıçradı.

İngiliz FLW sitesi, bu konuyu ele aldı.

Acun'un serveti 100 milyon dolar

"Hull City'nin sahibi ne kadar zengin?" başlıklı bir yazı yayınlanan sitede, Ilıcalı'nın Türkiye'deki şirketleri, dünya çapında yaptığı prodüksiyon işleri ve yayınları hakkında da bilgi veridli.

FLW, Ilıcalı'nın bu kapsamda yaklaşık 100 milyon dolarlık bir servete sahip olduğunu iddia etti.

8. haftada 4. sırada

İngiltere Championship’te 8. hafta geride kalırken Premier Lig'e yükselme hedefiyle maçlara çıkan ve Hull City 4 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 15 puanla 4. sırada bulunuyor.