İngiliz medyasının analizi: Rusya-Ukrayna savaşında Bayraktar TB2 fark yarattı Bayraktar TB2’nin Rusya-Ukrayna savaşında fark yarattığına dikkat çeken İngiliz medyası, Rusya ve Ukrayna'nın kullandığı İHA'ları karşılaştırdı. Yapılan analizde Ukrayna’nın Rusya’ya kıyasla İHA’lardan daha büyük fayda sağladığı belirtildi.

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Rusya-Ukrayna savaşının birinci yılı geride kaldı…

Halihazırda devam eden savaşta, Türkiye’de tasarlanan insansız hava aracı da kullanıldı.

Dünyanın en tanınmış İHA’larından biri haline gelen Bayraktar TB2 füzeleri, savaşta pek çok kez Rus zırhlılarını, topçularını ve ikmal hatlarını imha etti.

Savaşta büyük fark yarattı

Rusya, Ukrayna'ya göre hem asker hem de teçhizat açısından çok daha büyük kaynaklara sahipken; Kiev, Bayraktar TB2 sayesinde savaşta büyük bir fark yarattı.

Hazır parçalarla üretilmiş ve ölümcül bir güce sahip bir silah olarak tanımlanan Bayraktar TB2, İngilizlerin de dikkatini çekti.

İngiliz Dailymail gazetesi, bir analiz yaparak Rusya ve Ukrayna'nın kullandıkları İHA'ları karşılaştırdı.

Şarkılar bile yazıldı

Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2'yi öven gazete, Ukrayna'nın savaşın başından bu yana Türk yapımı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını kullandığını, bunun da Rusya'nın ezici asker üstünlüğünün altını oymaya yardımcı olduğunu belirtti.

Ukraynalıların Bayraktar TB2 için şarkılar yazdığını hatırlatan gazetede şu ifadeler kullandı:

"Rusya'nın ezici askeri üstünlüğünün altını oymaya yardımcı oldu"

12 metre kanat açıklığına sahip olan ve 25.000 fit yüksekliğe kadar çıkabilen lazer güdümlü zırh delici bombalarla tankları ve ağır silahları imha eden Bayraktar TB2, Rusya'nın ezici askeri üstünlüğünün altını oymaya yardımcı oldu. Nitekim Nisan 2022'de Rus savaş gemisi Moskova'yı Karadeniz'de batıran saldırıda Bayraktar insansız hava aracı kullanılmıştı. Ukraynalıların yazdığı bir şarkıya konu olan insansız hava aracı 6,5 metre uzunluğunda, maksimum kalkış ağırlığı 650 kilogram ve 4 adede kadar lazer güdümlü bomba ile donatıldığında neredeyse 24 saat uçabiliyor. Drone, Ukrayna'da kullanılmadan önce Suriye, Libya ve Azerbaycan'da kullanıldı.

Ukrayna, Rusya'ya kıyasla İHA'lardan "daha büyük fayda" elde etti

Öte yandan Freeman Air & Space Enstitüsü eş direktörü Dr. David Jordan'a göre Ukrayna, İHA verilerinden elde edilen gerçek zamanlı istihbarata göre hareket ettiği için Rusya'ya kıyasla İHA'lardan "daha büyük fayda" elde etti.

İngiliz Dailymail gazetesine Ukraynalıların savaşta daha yenilikçi ve taktiksel hareket ettiğini anlatan Jordan, "İHA'lar, bilgi toplama ve gözetleme açısından Ukrayna'nın savaş çabalarını gerçekten destekledi." ifadelerini kullandı.

Bayraktar TB2

Bayraktar TB2, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren insansız hava aracı...

Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahip.

Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 saat 3 dakika ) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekorunu kıran Bayraktar TB2, ihraç edilen ilk hava aracı unvanını da taşıyor.

Temel uçuş performansı

Bayraktar TB2'nin temel uçuş performansı ise şöyle:

- 18,000 feet operasyonel irtifa

- 27 saat maksimum havada kalış süresi

- Tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi (triple redundant)

- Yer sistemlerine bağımlı olmaksızın tam otomatik iniş ve kalkış özelliği

- GPS bağımlılığı olmaksızın dahili sensör füzyonu ile seyrüsefer özelliği

- 25.000 feet maksimum irtifa

Gelişmiş özellikleri

Bayraktar TB2'nin gelişmiş özellikleri ise şöyle sıralanıyor:

- Tam otomatik seyir ve rota takibi özelliği

- Dahili sensör füzyonu destekli hassas otomatik kalkış ve iniş özelliği

- Tam otomatik taksi ve park özelliği

- Yarı otonom uçuş modları desteği

- Hata toleranslı ve 3 yedekli sensör füzyonu uygulaması

- Çapraz yedekli YKİ sistemi

- Özgün yedekli servo aktüatör birimleri

- Özgün yedekli lityum tabanlı batarya birimleri