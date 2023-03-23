İngiliz sanatçı Yusuf İslam'dan Ramazan'a özel animasyon: Ramadan Moon İnsanı yardım gönüllüsü Yusuf İslam, Ramazan Ayı'nda yetişkinlerle birlikte benzer heyecanı yaşamaları adına çocuklar için animasyon hazırladı.

Haber Merkezi

Heyecanla beklenen Ramazan Ayı geldi.

Yurt genelinde günler öncesinden hummalı hazırlıklar yapıldı. İftar ve sahur hazırlıklarının yanı sıra tarihi camiler de Osmanlı geleneği mahyalarla süslendi.

Yaşanan heyecana çocuklar da ortak olmaya başladı.

Çocukların bu süreci fark etmesi ve aynı heyecanı yaşaması adına çalışmalar yapıldı.

Yusuf İslam'ın sesinden Ramazan animasyonu

Bu kapsamda en güzel çalışmalara imza atan isimlerden biri de İngiliz sanatçı Yusuf İslam oldu.

İnsanı yardım gönüllüsü Yusuf İslam, 'Ramadan Moon’ şarkısının animasyonu versiyonunu yayınladı. Kısa sürede geniş bir kitleye ulaşan animasyon, büyük beğeni topladı.

Anlaşılır bir dille hazırlandı

Çocukların benimseyeceği karakterlerle, en sade ve anlaşılır bir dille yapılan animasyonda, sahurdan teravih namazına kadar tüm heyecana yer verildi.

Yusuf İslam'ın sesinden 'Ramadan Moon' animasyonunu izlemek için:

İşte animasyondan kareler...