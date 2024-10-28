Haber Merkezi

Terör örgütü PKK, 23 Ekim'de başkent Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ yerleşkesine yönelik saldırı gerçekleştirdi.

5 KİŞİ ŞEHİT OLDU

Hain terör saldırısında 4'ü TUSAŞ çalışanı 5 vatandaş şehit oldu.

İNGİLİZ SİYASETÇİ: ASLA TESADÜF OLAMAZ

Hain saldırı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'nın Kazan şehrindeki BRICS zirvesindeyken gerçekleşti.

İngiliz siyasetçi ve eski Avam Kamarası Üyesi George Galloway, 'Kazan' detayına da değinerek saldırının Erdoğan BRICS zirvesindeyken gerçekleşmesinin asla tesadüf olamayacağını dillendirdi.

"TÜRKİYE'NİN BRICS'E YANAŞMASI BUNLARI DELİRTTİ"

Galloway, "Bir NATO üyesi ve Avrupa Birliğinde üyelik aşamasında olan Türkiye'nin BRICS'e yanaşması bunları delirtti" ifadelerini kullandı. BRICS'i "dünyayı değiştirecek yeni bir oluşum" olarak nitelendiren Galloway, üye ülkeler arasındaki serbest para transferinin ABD'nin SWIFT hegemonyasına ket vuracağını ifade ederek "Bu, ABD diktatörlüğünün sonu olacak" dedi.