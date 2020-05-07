İngiltere'den Türk ürünlerine yersiz suçlama

İngiltere, Türkiye'den giden 400 bin koruyucu önlüğün standartlara uymadığını iddiasını ortaya attı. Türk şirket, ürünlerin tamamının sertifikalı olduğunu bildirdi.

Koronavirüs karşısında çaresiz kalan Avrupa ve Amerika, Türkiye'den yardım istedi. Tıbbı malzemelerle dolu uçaklar kalktı ve birçok ülkeye Türkiye'den yardım eli uzatıldı.

Ölümcül virüse karşı, sağlıktaki güçlü altyapısı ve kararlılığıyla amansız bir mücadele veren Türkiye, dünyada birçok ülkeye örnek oldu.

İngilizler ise Türkiye'den yardım almayı sindirememiş olmalı ki, Türk ürünlerine yönelik karalama girişimine başladı.

İngiliz hükümeti, Türkiye'den giden 400 bin koruyucu önlüğün İngiltere'deki standartlara uymadığını iddia etti.

İngilizlerin bu ürünleri kullanmayacağını açıklamasının ardından, ürünlerin üretildiği şirketin sahibi açıklama yaptı.

TÜRK ŞİRKET: HEPSİ SERTİFİKALI

Açıklamada, "Önlüklerin kumaşı sertifikalı. Bütün ürünler sertifikalı. Bir sorun varsa, bir araştırma yapıp bize bildirebilirlerdi" ifadelerine yer verildi.