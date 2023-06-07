İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Morris, Türklerden tavsiye istedi İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, “Türkiye'ye her zaman hayranlık duymuşumdur. Şimdi sizlerin düşüncelerini duymak isterim. Neler yapmalı, nereleri görmeliyim” ifadelerini kullandı.

DHA

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, “Türkiye'deki ilk birkaç ayımın ardından ilk video mesajımla size "merhaba" demek istedim” başlıklı bir video yayınladı.

"Birleşik Krallık, başından beri Türkiye'nin yanında oldu ve yanınızda olmaya devam edeceğiz"

Bu göreve gelen ilk kadın olmaktan gurur duyduğunun altını çizen Morris, “Öncelikle, 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen herkese taziyelerimi tekrar sunmak isterim. Birleşik Krallık, başından beri Türkiye'nin yanında oldu ve yanınızda olmaya devam edeceğiz. Geçmiş olsun Türkiye.” dedi.

"Neler yapmalı, nereleri görmeliyim?"

Türkiye'nin Birleşik Krallık'ın vazgeçilmez bir ortağı olduğunu söyleyen Morris, “Halihazırda mükemmel ilişkilerimiz var ve önümüzdeki yıllarda bu ortaklığı daha da güçlendirmek ve her iki ülkeyi daha güvenli ve müreffeh hale getirmek için çalışmayı dört gözle bekliyorum. Son derece zengin tarihi, lezzetli mutfağı ve tabii ki Türk halkının ünlü misafirperverliği ile Türkiye'ye her zaman hayranlık duymuşumdur. Şimdi sizlerin düşüncelerini duymak isterim. Neler yapmalı, nereleri görmeliyim? Bu harika ülke hakkında daha çok şey öğrenirken; nereleri ziyaret etmeliyim sizce? Önerilerinizi bekliyorum.” açıklamasında bulundu.