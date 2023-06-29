İngiltere'nin göçmenleri Ruanda'ya gönderme planı mahkemeden döndü İngiltere’de Temyiz Mahkemesi hükümetin yasa dışı göçmenleri Ruanda’ya gönderme planının hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

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Dünyanın en büyük sorunları arasında yasa dışı göçmenler geliyor.

Savaşlar ve ülkelerin yaşadığı ekonomik kriz sonrasında ortaya çıkan göçmen krizi için birçok noktada çözüm yolları aranıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kaçak göçmenlere çözüm için Ruanda'da sığınmacı tesisleri açılacağını belirtmişti.

İngiltere, geçtiğimiz yıl Ruanda ile binlerce yasa dışı göçmeni ülkeye göndermek üzere anlaşma sağladı.

Kişi başına yaklaşık 169 bin pound

Haziran 2022'de uygulamaya geçmesi öngörülen Ruanda planı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı ile engellenmiş, aralık ayında ise İngiltere Yüksek Mahkemesi söz konusu yasa dışı göçle mücadele politikasının yasal olduğuna karar vermişti.

İngiltere hükümeti, göçmenleri Ruanda'ya gönderme planı kapsamındaki kişi başına düşen maliyeti yaklaşık 169 bin pound olarak belirlemişti.

Güvenli bir üçüncü ülkesi değil

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Temyiz Mahkemesi, hükümetin binlerce yasa dışı göçmeni göndermeyi planladığı Ruanda’nın "güvenli bir üçüncü ülke" olmadığına hükmetti.

Mahkeme, hükümetin yasa dışı göçmenleri gönderme planını, eksiklikler giderilinceye kadar “hukuka aykırı” olarak tanımladı.

Yargıçlar, ayrıca söz konusu kararın Ruanda’nın siyasi değerleriyle ilgili görüş içermediğini belirtti.

"Ruanda dünyanın en güvenli ülkelerinden biri"

İngiltere hükümetinin karara itiraz etmesi beklenirken, Ruanda’dan da tepki geldi.

Ruanda hükümeti Sözcüsü Yolande Makolo yaptığı açıklamada, Ruanda'nın güvenli bir ülke olmadığı yönelik mahkeme kararına karşı çıktıklarını belirterek, “Ruanda dünyanın en güvenli ülkelerinden biri. Mültecilere karşı örnek yaklaşımımız nedeniyle UNHCR ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından takdir edildik” dedi.

"Başka bir ülkede yeni bir hayat kurmanın ne demek olduğunu biliyorlar"

Küresel göç krizinin etkileriyle mücadeleye önemli bir katkı sağladıklarını ifade eden Makolo, "Ruandalılar, ülkelerini terk etmeye zorlanmanın ve başka bir ülkede yeni bir hayat kurmanın ne demek olduğunu biliyorlar.

Bir toplum ve bir hükümet olarak, sığınmacıların ve mültecilerin eşit haklara ve fırsatlara sahip olduğu güvenli, onurlu bir ortam oluşturduk. Bu ortaklık kapsamında buraya yerleştirilen herkes bundan faydalanacaktır." şeklinde konuştu.