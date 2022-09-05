İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss kimdir? Liz Truss kaç yaşında?

Boris Johnson'ın istifa etmesinin ardından İngiltere'nin yeni başbakanının kim olacağı merak ediliyordu.Liz Truss İngiltere'nin yeni başkanı oldu.Peki kimdir Liz Truss?

İngiltere'nin yeni başbakanı seçilen Liz Truss'un hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.Rishi Sunak'a karşı yürüttüğü kampanyayı kazanarak İngiltere'nin yeni başbakanı olmayı başaran Liz Truss kimdir sorusu sorulmaya başlandı.

Muhafazakar partinin lideri olmayı başaran Liz Truss bu sayede İngiltere başbakanı olmayada hak kazandı.

Peki kimdir Liz Truss? Muhafazakar parti liderliği için kiminle yarıştı? İşte İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss hakkında merak edilenler..

Liz Truss kimdir?

Liz Truss 26 Temmuz 1975 yılında İngiltere'de dünyaya geldi.Kadın ve Eşitlik Bakanı olarak görev yapmasıyla tanınan İngiliz siyasetçi 15 Eylül 2021 tarihinde Dışişleri Bakanı olarak görev almaya başladı.

Liz Truss, Muhafazakar Parti'nin bir üyesi olarak David Cameron, Theresa May ve Boris Johnson'ın başbakanlık yaptığı hükümetlerde kabinede farklı pozisyonlarında yer aldı.

Boris Johnson’ın istifasının ardından Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlık için yarışan sekiz aday arasında yer alan Liz Truss son tura kalmayı başararak eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ile yarıştı.

Liz Truss, Rishi Sunak'ı mağlup ederek Muhafazakar parti liderliği ve başbakanlık görevine seçilmiş oldu.

47 yaşındaki Liz Truss, yarın İngiltere’nin yeni başbakanı olarak görevine başlayacak.