İngiltere'ye giden ürünlerde sorun olmadığı teyit edildi

Türkiye'den İngiltere'ye giden tıbbi malzemelerin kalitesiz olduğuna dair iddialar tamamen yalan çıktı.

Koronavirüs nedeniyle sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği İngiltere'ye Türkiye'den yardım eli uzatıldı.

Çöp poşetleriyle koronavirüsten korunmak zorunda kalan İngiliz sağlık çalışanlarına yüzbinlerce koruyucu önlük gönderildi.

İngilizler ise Türkiye'den gönderilen 400 bin koruyucu önlüğün standartlara uymadığı iddiasını gündeme getirdi.

Sağlık Bakanlığı, İngilizlerin bu iddialar üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmanın ardından açıklama yapıldı.

İNGİLİZ MEDYASININ TÜRKİYE YALANI

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, İngiliz medyasında, "Türkiye'den İngiltere'ye gönderilen koruyucu giysilerin standartlara uygun bulunmadığına" yönelik haberlerin olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin 7 Nisan'da Birleşik Krallık'a 100.000 tulum, 100.000 cerrahi maske ve 50.000 N95 maske hibe ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin hibe ettiği ve yine devamında tedarik ettiği ürünlerin tamamına ait CE ve ISO sertifikaları İngiliz tarafına önceden ibraz edilmiştir. Tüm bu ürünler, kamusal sağlık sisteminin idaresini ve koordinasyonunu yürüten National Health Service'in (NHS) onayının ardından İngiltere'ye gönderilmiştir.

İNGİLİZ MAKAMLARIYLA TEMASA GEÇİLDİ

Haberler üzerine İngiliz makamlarıyla temasa geçilmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından gönderilen ürünlerle ilgili hiçbir sorun olmadığı NHS yetkilileri tarafından yazılı olarak, teyit edilerek, tarafımıza bildirilmiştir."