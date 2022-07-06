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    Instagram çöktü mü? Instagram mesaj sorunu ne zaman düzelir?

    Instagram'da yaşanan mesajlaşma problemi ne zaman çözülecek? Kullanıcılar mesajlaşırken büyük sorunlar yaşıyor..
    • 06.07.2022 - 12:58
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    Instagram çöktü mü? Instagram mesaj sorunu ne zaman düzelir?

    Dünyanın en popüler uygulamaları arasında yer alan instagram da dünden beri bazı sorunlar yaşanıyor.Kullanıcılar bu sorun ile alakalı sorulara cevap arıyor.

    Instagram mesaj bölümünde dün akşam saatlerinden itibaren bir sorun bulunuyor.Sosyal medyada gündem olan instagram mesaj problemi ne zaman düzelir sorusu en çok sorulan sorular arasında yer alıyor.

    Instagram çöktü mü? Instagram mesaj sorunu ne zaman düzelir? #1

    Kullanıcılar mesaj atarken farklı sorunlar yaşıyor.Kimi kullanıcılar gönderdikleri mesajın gitmediğini söylerken bazı kullanıcılar ile mesajların silindiği yönünde şikayetlerini belirtiyor.

    Instagram henüz konuyla ilgili açıklama yapmazken sorunun kısa süre içerisinde çözülmesi beklenliyor..


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