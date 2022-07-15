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Instagram çöktü mü? Instagrama neden girilmiyor? 15 Temmuz instagram sorunu

Instagram çöktü mü? Instagrama neden girilmiyor? 15 Temmuz instagram sorunu

Popüler sosyal medya uygulaması instagram yeni bir sorun ile gündeme geldi.İnstagram çöktü mü sorusunu soranlar sosyal medyada konuyla ilgili araştırma yapıyor..