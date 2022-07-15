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    Instagram çöktü mü? Instagrama neden girilmiyor? 15 Temmuz instagram sorunu

    Popüler sosyal medya uygulaması instagram yeni bir sorun ile gündeme geldi.İnstagram çöktü mü sorusunu soranlar sosyal medyada konuyla ilgili araştırma yapıyor..
    • 15.07.2022 - 02:19
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    Instagram çöktü mü? Instagrama neden girilmiyor? 15 Temmuz instagram sorunu

    Dünyanın en popüler uygulamaları arasında yer alan sosyal medya uygulaması instagram yaşattığı sorunlar ile sık sık gündeme geliyor.

    Milyonlarca kullanıcısı bulunan instagram uygulaması bugün gece saatlerinde yine bir sorunla gündeme geldi.

    Kullanıcılar instagrama girdiklerinde akışın yenilenmediği farketti ve konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı.Sorunun neden kaynaklandığı ve ne zaman düzeleceği konusu merak konusu oldu.

    Instagram çöktü mü? Instagrama neden girilmiyor? 15 Temmuz instagram sorunu #1

    Instagram çöktü mü?

    Gece saatlerinde uygulamada dünya genelinde bir sıkıntı yaşandı.Instagram konu hakkında bir açıklama yapmazken sorun yavaş yavaş düzelmeye başladı.

    Milyonlarca kullanıcısı bulunan instagram bu tip teknik sorunlar ile sıkça gündeme geliyor.


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