Türkiye, uluslararası bir organizasyonu daha başarıyla tamamladı.
İstanbul'un ev sahipliğinde ikinci kez düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde kazanan taraf İngiliz ekibi Manchester City oldu.
Zorlu geçen mücadelede 68. dakikada Rodri ile golü bulan İngiliz ekibi Devler Ligi'nde şampiyon oldu.
İstanbul'da dün Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanırken, canlı yayınlarda ilginç anlar meydana geldi.
Muhabirin zor anları
CNN Türk'ün Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki canlı yayını esnasında muhabir Damla Uğurtürk'ün son durumu aktarırken yaşadığı olay gündem oldu.
Taraftar zorla öpmeye çalıştı
Uğurtürk, stad önünden konuğuna mikrofon uzatırken bir Inter taraftarı tarafından öpülmeye çalışıldı.
"Bunlar çok normal coşkularını anlayabiliyorum"
Şoke edici olay sonrası şaşkınlığını gizleyemeyen Uğurtürk, "Bunlar çok normal coşkularını anlayabiliyorum" tepkisinde bulundu.