İnternette sorun mu var? Instagram, Twitter (X), Youtube neden açılmıyor?

Dün gece saatlerinden itibaren sosyal medya platformlarına hem masaüstü hem de mobil uygulama üzerinden giriş yapmaya çalışanlar bağlantı sorunlarıyla karşılaşıyor.

Popüler sosyal medya platformlarına erişim sıkıntısı yaşayan kullanıcılar sorunun kaynağı konusunda araştırmalarını hızlandırmış durumda.

Kullanıcılar tarafından yapılan bildirimler doğrultusunda dün gece itibariyle başlayan erişim sıkıntısı bu sabah saatlerinde de yaşanmaya devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte platformlardan yapılan açıklamalar son dakika takip edilirken arama motorları üzerinden sorunun kaynağı ve çözümü takip ediliyor.

Twitter (X), Facebook, Instagram, TikTok, Youtube gibi uygulamalarda sorunun devam ederken ne zaman düzeleceği merak ediliyor. Peki, Instagram, Twitter (X), Youtube ne zaman düzelecek?

İNTERNETTE SORUN MU VAR, NEDEN YAVAŞ?

Sosyal medya uygulamalarına giriş yapmakta zorlanan kullanıcılar 8 Eylül itibarıyla sorunun devam edip etmediğini kontrol ediyor. Kullanıcıların hata bildirimleri yaptığı Downdetector’e göre sosyal medya uygulamalarında yaşanan sorun devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte sosyal medya platformlarından henüz konuyla ilgili resmi açıklama gelmedi. İnternette yaşanan sorunun kaynağına ilişkin bilgilendirme yapıldığında detaylar haberimize eklenecektir.

INSTAGRAM, TWİTTER, YOUTUBE NE ZAMAN DÜZELECEK?

Dünyanın en popüler paylaşım uygulamalarından birisi olan Instagram’da erişim sorunları devam ediyor. Kullanıcılar, uygulama üzerinden şu an için video, hikaye (reels) ve paylaşım yapamadığını aktarıyor. Bazı kullanıcılar ise sorunun İstanbul ili için geçerli olduğunu aktarıyor.

Kullanıcıların en fazla bilgi akışını takip ettiği uygulamaların başında gelen Twitter'da da benzer şekilde sorunlar yaşanmaya devam ediyor. Kullanıcılar, takip ettiği kişilerin paylaşımlarını göremediğini ifade ediyor.

Video paylaşım platformu Youtube’de ise erişim sorununun ortadan kalktığı biliniyor. Platform kullanıcıları uygulamanın ana sayfasına giriş yapabildiğini ifade ederken 8 Eylül pazartesi günü Youtube’nin müzik uygulaması da sorunsuz çalışıyor.