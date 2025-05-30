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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son yapılan operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Son yapılan operasyona göre, 11 ülke tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bülten çıkardığı 13 kişi, mavi bülten çıkardığı 1 kişi ve difüzyon mesajı ile aranan 9 kişi yakalandı.

Ali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

YAKALANANLARI TEK TEK PAYLAŞTI

6 ilde düzenlediğimiz operasyonlarda 11 ülke tarafından haklarında INTERPOL’ün Kırmızı Bülten(13 kişi) Mavi Bülten(1 kişi) ve Difüzyon Mesajı (9 kişi) (Kırmızı bülten işlemleri başlatılanlar için Acil Yakalama Mesajı) ile aranan toplam 23 şüpheliyi yakaladık Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İnterpol Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM, Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Antalya, Aydın, İstanbul, Muğla, İzmir ve Bursa olmak üzere 6 ilde; Almanya, Rusya, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Irak, Cezayir, ABD, Kazakistan, Arnavutluk ve Tacikistan olmak üzere toplam 11 ülke tarafından İnterpol Kırmızı Bülten, Difüzyon mesajı ve Mavi Bülten ile aranma kaydı bulunan; Yabancı uyruklu; C.M.O., A.L., K.Y., U.I., E.A., A.T., G.G.M., M.A., H.D., R.A., O.K.E., S.B., S.A.M.A., A.S., M.R.S., A.K., A.M., A.K., M.M.N., D.M., F.A.D., Ö.B. ve D.P. isimli şahıslar yakalandı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Suç Örgütlerine Üye Olma, Kasten Öldürme, Cinsel Saldırı, Dolandırıcılık ve Uyuşturucu Madde Ticareti suçlarından aranma kayıtları olduğu tespit edildi.



İnterpol tarafından aranan ve Emniyetimizin yaptığı titiz incelemeler sonucunda ülkemizde olduğu tespit edilip yakalanan şüpheliler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek, sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı.

"NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"