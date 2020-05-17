İntihar eden işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı

İntihar eden işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde 14 Mayıs'ta ormanda ağaca asılmış olarak bulunan mermer ocağı işçisinin otopsisinde koronavirüse yakalandığı belirlendi. İşçinin ailesi ve çalışma arkadaşları izole edildi.

Mersin Erdemli'de 4 gün önce Kayacı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gerçekleşen olayda, ağaçta asılı halde olan erkek cesedini gören vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi.

OTOPSİDE TEST POZİTİF ÇIKTI

Olay yerine gelen jandarma ekipleri ağaca asılı şahsın mermer ocağında çalışan 4 çocuk babası Ümit K.'ye (43) ait olduğunu belirledi.

Ümit K.'nin cenazesi otopsi için morga götürüldü. Otopsi sırasında cenazeye yapılan korona testi pozitif çıktı.

İNTİHAR EDEN KİŞİNİN AİLESİ VE İŞ ARKADAŞLARI TESTTEN GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine Ümit K.'nin ailesi ve 120 iş arkadaşına hastanede korona testi yapıldı.

Ayrıca filyasyon uygulaması gerçekleştirildi. Ümit K.'nin cenazesi detaylı test ve inceleme yapılmak üzere İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.