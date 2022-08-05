İptal edilen ve ertelenen KPSS sınavları ne zaman yapılacak? Yeni KPSS takvimi..

İptal edilen ve ertelenen KPSS sınavları ne zaman yapılacak? Yeni KPSS takvimi..

İptal edilen KPSS sınavının ne zaman yapılacağı konusu merak uyandırdı.Sınav hangi tarihe ertelendi? 2022 ÖSYM yeni KPSS takvimi belli oldu mu? İşte detaylar..

2022 KPSS lisans sınavının iptal olmasından sonra gözler tekrarlanacak sınavı hangi tarihlerde yapacağına çevrildi.Sınava tekrar girecek adaylar yeni sınavın ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

Yeni ÖSYM başkanı Bayram Ali Ersoy göreve geldikten hemen sonra yaptığı açıklama ile KPSS lisans sınavının iptal edildiğini ayrıca 6 Ağustos, 7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak olan KPSS sınavlarınında iptal edildiğini duyurmuştu.

Peki iptal edilen ve ertelenen KPSS sınavları ne zaman yapılacak?

İptal edilen KPSS ne zaman yapılacak?

ÖSYM başkanı Bayram Ali Ersoy yeni KPSS takviminin 17 Eylül'de başlayacağını açıkladı.Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamada "Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir" dedi.