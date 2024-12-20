Irak, Esad rejimine bağlı askerleri Suriye’ye iade etti

Haber Merkezi

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek 8 Aralık'ta çöktü.

ESAD REJİMİ YIKILINCA IRAK'A KAÇMIŞLARDI

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esad, 8 Aralık'ta başkentten kendisi ve ailesi için sığınma sağlama kararı alan Rusya'ya kaçtı.

Esad'ın Rusya'ya kaçmasıyla birlikte arkasında bıraktığı rejim askerlerinin durumu merak konusuydu.

Bilindiği üzere rejim askerlerinden yaklaşık 2 bin tanesi 7 Aralık'ta El-Kaim Sınırı Kapısı üzerinden Irak'a kaçmıştı.

İşte o askerlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı...

IRAK TESLİM ETTİ

Irak Güvenlik Medya Ağı, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Esed rejimine bağlı 1905 askerin Suriye makamlarının çıkardığı aftan yararlanmaları üzerine El-Kaim Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına teslim edildiğini belirtti.

Askerlerin gitmeden önce ailelerine geri dönmeleri hususunda kendilerinden yazılı taahhütnamenin alındığına dikkat çekildi.

Yine açıklamada, Irak Savunma Bakanlığı'nın elindeki silahların da kurulacak yeni Suriye hükümetine teslim edileceği ifade edildi.