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- Irak kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, Hakurk’ta 4, Metina’da 2 terörist öldürüldü.
- 14.08.2022 - 09:18
- Güncelleme : 14.08.2022 - 09:48
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), nokta atışı operasyonlarını gerçekleştirmeye devam ediyor.
Gerçekleştirdiği operasyonlarla terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerini etkisiz hale getiren MİT'ten bir başarı daha geldi.
6 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde teröristlerle mücadele eden MİT, Hakurk'ta 4, Metina'da ise 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.