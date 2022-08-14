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    Irak kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, Hakurk’ta 4, Metina’da 2 terörist öldürüldü.
    • 14.08.2022 - 09:18
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 09:48
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    Irak kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), nokta atışı operasyonlarını gerçekleştirmeye devam ediyor.

    Gerçekleştirdiği operasyonlarla terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerini etkisiz hale getiren MİT'ten bir başarı daha geldi.

    6 terörist öldürüldü

    Irak'ın kuzeyinde teröristlerle mücadele eden MİT, Hakurk'ta 4, Metina'da ise 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

    Irak kuzeyinde 6 PKK lı terörist etkisiz hale getirildi #1



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