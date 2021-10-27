Irak ve Suriye tezkeresi nedir, meclisten geçti mi? İşte içeriği ve oylama sonucu

Irak ve Suriye tezkeresi nedir, meclisten geçti mi? İşte içeriği ve oylama sonucu

Irak ve Suriye'ye 2, Lübnan'a 1 yıl asker gönderme tezkere süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri dün TBMM'de görüşüldü. Peki Irak ve Suriye tezkeresi nedir, meclisten geçti mi?

Türkiye'nin güneyindeki Irak ve Suriye topraklarında yuvalanan terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bölgedeki terör tehditlerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yetkilendirilmesini içeren Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi bir süredir Türkiye'nin gündemindeydi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Tezkere, Türkiye'nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanıdır." demişti.

Siyasi tartışmalar arasında TBMM'ye sunulan tezkere, dün Genel Kurul'da oylandı. Oylamanın ardından vatandaşlar, Irak ve Suriye tezkeresi hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki Irak ve Suriye tezkeresi nedir, meclisten geçti mi ? İşte 2021 Irak ve Suriye tezkeresi içeriği ve oylama sonucu....

IRAK VE SURİYE TEZKERESİ NEDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatmayı öngören karar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis Başkanlığı'na gönderilen Irak ve Suriye tezkeresinde terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin, Suriye'de bölücü faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Irak ve Suriye tezkeresinde, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiğine vurgu yapıldı.

Türkiye'nin, komşusu Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfettiği belirtilen tezkerede, "Diğer taraftan Irak'ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Suriye'de, sınırımıza mücavir alanlarda PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere mevcudiyetini sürdüren terör örgütleri, ülkemize, ulusal güvenliğimize ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürmektedir." denildi.

TEZKERE MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

Türk askerinin Irak ve Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarının süresinin 2 yıl daha uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de görüşüldü. Siyasi parti temsilcilerinin 20'şer dakikalık konuşmalarının ardından oylama yapıldı.

AK Parti, MHP ve İyi Parti tezkereye evet oyu kullandı. CHP ve HDP ise tezkereye karşı çıktı.

Tezkerenin kabulüyle, Suriye ve Irak'a yönelik sınır ötesi operasyonlar 30 Ekim'den itibaren 2 yıl uzatıldı.

TEZKERE KAÇ OYLA KABUL EDİLİR?

Tezkerenin kabul edilmesi için toplantıya katılanların salt çoğunluğunun ''kabul'' oyu vermesi gerekiyor. TBMM, yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanıyor.

TBMM, Anayasa'da başka bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar veriyor. Ancak karar yeter sayısı, hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamıyor.