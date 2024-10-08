Haber Merkezi

Teröristlere göz açtırılmıyor!

Son olarak Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist belirlendi.

Düzenlenen operasyonla ikisi de etkisiz hale getirildi.

TOPLAMDA 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Irak'ın ardından bir güzel haber de Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinden geldi.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist öldürüldü.

Operasyona ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ediyor. Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"